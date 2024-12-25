Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

MADDE 1- 12 sayılı Milli Saraylar idaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanları adına kurulmuş müzeler bakımından bu amaçla kurulmuş vakıflarla" ibaresi eklenmiştir.

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