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Aile Enstitüsü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Aile Enstitüsü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 01:52, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 01:55
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Aile Enstitüsü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

AİLE ENSTİTÜSÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 171

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Aile Enstitüsünün kuruluşu ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanım,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığım,

e) Danışma Kurulu: Aile Enstitüsü Damşma Kurulunu,

ç) Enstitü: Aile Enstitüsünü,

d) Genel Müdür: Aile Enstitüsü Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğünü,

f) Yönetim Kurulu: Aile Enstitüsü Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Kuruluş

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatta verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara'da bulunan Aile Enstitüsü kurulmuştur.

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Enstitünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aile yapısımn ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahımn artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yafam, gazi ve gazi yafam ile ilgili politikalara veri oluşturmaya yönelik tüm Bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmaları yürütmek.

b) Bakanlığın faaliyet alam ile İlgili olarak süreklilik arz eden, ulusal ve stratejik nitelikte olan araştırma faaliyetlerini sektörler ve disiplinler arası bir yaklaşımla yürütmek.

c) Panel, boylamsal ve periyodik araştırmalar gibi uzun süren ve büyük örneklem üzerinde çalışma gerektiren araştırmaları yürütmek.

ç) Görev alanı kapsamındaki araştırmalara ilişkin etki analizi yapmak, eğitim, yayın ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

d) Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve sertifika programlan ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

e) Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin ilke ve standartlarının geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetlerini yürütmek.

f) Bakanlığın görevleri kapsamında bilimsel araştırma ve veri analizi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel literatür ve araştırmaları izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve sosyal hizmet modeli oluşturmak.

ğ) Demografik değişimler ve eğilimler ile bunların aile yapısı üzerindeki olası etkilerini ve sorun alanlarım belirlemek üzere bilimsel araştırma ve veri analizi yapmak.

h) Bakan tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat

Teşkilat

MADDE 5- (1) Enstitü; merkez teşkilatından meydana gelir.

(2) Enstitü teşkilatı; Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Damşma Kurulundan oluşur.

(3) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve bu birimler ile Enstitü kurullarının çalışma usul ve esasları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen faaliyet alanı ile görev ve yetkilere uygun olarak Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Genel Müdürlük

MADDE 6- (1) Genel Müdürlük; Enstitünün yürütme organı olup Genel Müdür ve daire başkanlıklarından oluşur. Daire başkanlıklarının sayısı dördü geçemez.

(2) Genel Müdür, Enstitünün hizmet birimlerinin en üst amiridir ve mevzuatla Enstitüye verilen görevlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu, Enstitünün karar orgamdır ve başkanı Bakandır.

(2) Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur ve üyeler Bakan tarafından Bakanlık üst kademe yöneticileri arasından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplamr.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek.

b) Enstitünün politika önerileri ile strateji ve hedeflerini karara bağlamak.

c) Damşma Kurulunun tavsiye kararlarım görüşüp karara bağlamak.

ç) Enstitünün performans ile hizmet kalite standartlarım karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 9- (1) Danışma Kurulu; Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanlıktan iki üye, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından birer üye ile Bakanlığın faaliyet alamyla ilgili çalışmaları olan kişilerden belirlenen yedi üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur.

(2) Damşma Kurulu yılda en az dört kez toplamr.

(3) İhtiyaç duyulması halinde alanında uzman kişiler Damşma Kuruluna davet edilebilir.

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10- (1) Damşma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enstitünün yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve Enstitü çalışmaları hakkmda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Yönetim Kuruluna Enstitü çalışmalanmn etkinliğini artına tavsiye kararlan sunmak.

c) Enstitü tarafından hazırlanan bilimsel araştırma, yayın ve benzeri çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak ortak hükümler

MADDE 11- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşlann Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölüm hükümleri uygulamr.

Kadrolar

MADDE 12- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkanlmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Aile Enstitüsü bölümü olarak eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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