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Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2025'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 08:39, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 08:40
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Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 1150 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 2 bin 350 lira, 6-10 kişi için 2 bin 450 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 835 liradan başlıyor

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 835 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1750 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1850 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1950 lira ödenecek.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 100 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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