Sofascore'a erişim engeli
Spor içerikleriyle tanınan Sofascore'a, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Futbol başta olmak üzere çeşitli spor dallarına dair paylaşımlar yapan platformla ilgili BTK'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 07:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:53
Futbol başta olmak üzere spor içerikleri paylaşımları yapan Sofascore'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.
BTK'dan erişim engeli hakkında henüz açıklama yapılmadı.
"Sofascore.com" adresine ulaşmaya çalışıldığı zaman ise kullanıcılar BTK tarafından erişim engeli getirildiğini ve "Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur" metni ve yasadışı bahis ve kumar hakkında kanunlar ile karşılaşıyor.
Bu nedenle erişim engelinin Sofascore tarafından yayımlanan bahis reklamları nedeniyle getirildiği düşünülüyor.