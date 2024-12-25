Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,2550 35,2560 35,1950 35,1960 Avro 36,8370 36,8380 36,5940 36,5950 Sterlin 44,2900 44,3000 44,3330 44,6540 İsviçre frangı 39,1600 39,1670 39,0750 39,0800 ANKARA ABD doları 35,2250 35,3050 35,1650 35,2450 Avro 36,7950 36,8770 36,5540 36,6340 Sterlin 44,2300 44,4400 44,2730 44,4830