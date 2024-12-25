Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,19 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,2550
|35,2560
|35,1950
|35,1960
|Avro
|36,8370
|36,8380
|36,5940
|36,5950
|Sterlin
|44,2900
|44,3000
|44,3330
|44,6540
|İsviçre frangı
|39,1600
|39,1670
|39,0750
|39,0800
|ANKARA
|ABD doları
|35,2250
|35,3050
|35,1650
|35,2450
|Avro
|36,7950
|36,8770
|36,5540
|36,6340
|Sterlin
|44,2300
|44,4400
|44,2730
|44,4830