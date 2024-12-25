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22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 22 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda son 3 hafta içinde 182 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 08:20, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 22 ilde son 3 hafta içinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçları işledikleri tespit edildi.

43 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 182 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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