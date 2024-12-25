Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, asgari ücret artışını gerekçe göstererek tarımsal girdi fiyatları, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinde haksız fiyat artışları yapmayı planlayan işletmelere karşı sıkı denetim uygulanacağı bildirildi.

"Fahiş fiyat uygulayanlara en ağır tedbirleri uygulayacağız"

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız ile yakın iş birliği içinde, işçilik maliyetindeki artışı bahane ederek fiyatları fahiş şekilde artıranlara karşı mücadelemizi güçlü ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek, fahiş fiyat uygulayanlara en ağır tedbirleri uygulayacağız." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bu tür uygulamaların piyasayı manipüle ederek suni dalgalanmalara neden olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların haklarını koruma noktasında kararlılıkla hareket edeceklerini vurguladı.