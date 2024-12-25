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3 bakanlık 96 personel alacak

İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam Adayı, Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 16 sözleşmeli personel alacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:09
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3 bakanlık 96 personel alacak

Üç bakanlık ile bazı kamu kurumlarına personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de duyuruldu. Kadro ve aranan şartlarla ilgili bilgilere de yer verildi.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak. Adaylar, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olacak. Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak ve adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek. Başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, sınavla 15 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak. Adaylar, 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan almış olmalı. Giriş sınavı başvuruları, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel alacak. Avukatlık ve mühendislik pozisyonları için ilgili KPSS'den 70, büro personeli pozisyonları için 60 puan alınması gerekecek. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

TİKA, sözlü giriş sınavı ile 10 TİKA Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Giriş sınavı, 3-7 Şubat 2025 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Adayların ilgili KPSS türünden en az 75 puan almış olması gerekecek.

Helal Akreditasyon Kurumu

Helal Akreditasyon Kurumu, 3 Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların ilgili KPSS türünden en az 70 puan almış olması gerekecek.

Diğer Kadro İhdasları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 Daire Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4 Daire Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1 Daire Başkanı ve 3 Müdür, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 13 Şube Müdürü ve 13 Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na toplam 200 Uzman ve Müşavir Avukat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 5 Şube Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1 Daire Başkanı ve 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosu ihdas edilecek.

Adaylar, tüm personel alım ilanları için detaylı bilgilere Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar üzerinden erişebilecek.

Daha önce yayımlanan personel alım ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

10 kurum toplamda 140 personel alacak

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