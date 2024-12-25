Yeni asgari ücret için kim ne dedi?

Yeni asgari ücret 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Söz konusu rakamın açıklanmasının ardından siyasetçilerin ilk yorumlarında, artışın enflasyonun oldukça gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

Dervişoğlu: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını alıntılayarak, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" diye yazdı.

Hatimoğulları: Bu ücrette halk yok, işçiler yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "Asgari ücret sefaletin ve açlığın ücretidir! Asgari ücret 22.104 TL miktarında "millete hayırlı olsun" denilerek açıklandı. Bu işte bir hayır yok! Bu ücrette halk yok. İşçiler yok. Yoksulluk sınırı 70 bin TL üzeri iken bu asgari ücret sefalet ücretidir. Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız? Yıllar önce, bir konuşmasında "Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile çok görüyor" diyen Erdoğan'a bugünkü Erdoğan çıkıp cevap versin. Zira kiraya bile yetmeyen asgari ücret belirlenmiştir."

Bakırhan: Halka dayatılan yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Açıklanan asgari ücret, 2025 yılına girmeden gelen açlık, yoksulluk müjdesidir. AKP iktidarı bir kez daha emekçi düşmanlığını ve yaşamla-toplumla arasında tek bir bağ kalmadığını göstermiştir. Kiraların 20 bin TL üstü olduğu, yoksulluk sınırının 70 bin TL'yi aştığı, vergilere yüzde 43,93 zam yapıldığı bu düzende milyonlarca asgari ücretli için belirlenen bu ücret; iktidarın halka dayattığı yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajıdır. Halkın çiğneyecek kelimesi kalmadı, ödeyecek kirası, pazara uğrayacak mecali kalmadı. Bu ücret halkı göz göre göre sefalete kabul ettirme girişimidir. Savaşa, ranta geçit ücretidir. Belirlenen asgari ücreti reddediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli ve emeğin-yaşamın yanında olan herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz.

Babacan: Yüzde 30 artış kul hakkına girmektir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız.Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abad edemezsiniz."

Erbakan: Ezilenler hesabı sandıkta soracak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın "çok bile" olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, "Mazlumun ahı, indirir Şah'ı" diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

Davutoğlu: Gerçek anlamıyla zulüm

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "TÜRK-İŞ'in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür."

İnce: Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Ehliyete, pasaporta, MTV'ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!"

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: "Kararname" kozunu hemen yarın kullanın ve ek artış sağlayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul'da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız "kararname" kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

Yavaş: Açıklanan ücret, milyonların alın terini yok sayıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz."

Yılmaz: İktidar değişmeden bu anlayış değişmeyecek

Prof. Dr. Bilge Yılmaz: "Biraz önce açıklanan 2025 yılı asgari ücret ile iktidar, yaptığı ağır hataların bedelini emeği ile para kazananlara ödetmekte kararlı olduğunu gösterdi. Devletin kendi gelirleri için yaptığı zam %43.9. Aile bütçesinin üçte birini oluşturan gıdada enflasyon TÜİK'e göre bile %45.6. Yine aile bütçesinde büyük bir pay alan kira yaklaşık %60 artıyor. Peki asgari ücretliye yapılan %30'luk zam adil mi, hakkaniyetli mi? Enflasyonu düşürmek için fedakarlık şart ama bu fedakarlığın çok büyük kısmını ücretlilerin omzuna yıkıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi ülkemizin geleceği için hayati bir role sahip ücretli orta sınıfı yüksek enflasyon, düşük zam ve azalan iş güvencesi ile ezdikçe eziyorsunuz. Topyekun bir ekonomi programı uygulanmadığı sürece gelir adaletsizliği artacak, orta sınıf erimeye devam edecek. Hiçbir iktidar için insanlara açlık ve yoksulluk ile yaşa demek bu kadar kolay olmamalı ancak maalesef AK Parti iktidarı bunu rahatla diyebiliyor. İktidar değişimi yaşanmadan bu anlayış değişmeyecek."