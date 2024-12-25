Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi.

Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Ketecin'nin ise görevinden alındığı bildirildi.

Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.

Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.