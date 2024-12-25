Aşık Veysel'in hayatı film oluyor

Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Bankadan para çekecekler dikkat! Belge zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekecekler dikkat! Belge zorunluluğu geliyor
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aşık Veysel'in hayatı film oluyor

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri, yarın Sivas'ta başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:46
Yazdır
Aşık Veysel'in hayatı film oluyor

Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak.

Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

Filmin 2025 yılının sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Aşık Veysel Kimdir?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde, Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu olarak, Şarkışla, Sivas'da dünyaya geldi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı.

Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel, 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı. Aşık Veysel 20 yaşındayken, I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine kardeşleri ve arkadaşları cepheye gidince, genç ozan yalnız kaldı. Bu süre içerisinde tek arkadaşı sazı olan ama şair, kendisini iyice müziğe verdi. Savaşın sona ermesinin ardından Esma adlı bir kadınla evlendirilen Veysel, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Fakat oğlu henüz on günlükken hayata gözerini yumdu. Esma'nın başka bir adama kaçmasının ardından henüz altı aylık kızı ile baş başa kalan Veysel, henüz çok genç yaşlardayken bu kızını da kaybetmenin acısını yaşadı.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler yapılır.

Eserlerinde Türkçe'si yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber