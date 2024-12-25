Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaretinin ardından AA muhabirinea, kazanın sabah saat 08.53'te Nergis Mahallesi'nden Pamukçu İlkokulu'na öğrenci taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

Tüm ekiplerin ilk andan itibaren kaza yerinde müdahalelerde bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar ilk belirlemelere göre 27 öğrencimiz 2 personelin olduğu, şoför ve yanında bir kılavuzun olduğu, toplam 29 kişinin bulunduğu araçta 8 öğrencimizin durumu biraz ağır görünüyor. Diğer öğrencilerimizde de yine hafif yaralılar var ama öyle durumu ağır olan öğrencimiz görünmüyor."

Sağlık Bakanlığından Balıkesir'deki okul servisi kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, "Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Balıkesir'de öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup 3'ünün durumu kritiktir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Bakan Tunç: Kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacak

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı, 8'i ağır çok sayıda öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ortak basın açıklaması yaptı.

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada kusurlu olanların gerekli cezayı alacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kazada yaralanan çocuklarımızı ziyaret ettik. Hastanede tedavileri devam ediyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Nergis Mahallesi'nin çocuklarını Pamukçu İlkokulu'na taşıyan öğrenci servisi yolu karşıdan karşıya geçerken, Balıkesir'den İzmir yönüne giden tır ile çarpıştı. Kaza neticesinde devrilen serviste 26 öğrenciden 5'inin şu anda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin de durumları iyi. Biraz önce Bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralıların tedavisi Balıkesir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Servis şoförü ve rehber olarak görevli olan 2 yetişkin de yaralı, onların da tedavisi devam ediyor. Bununla ilgili olarak da adli soruşturma başlamış durumda. Adli soruşturma neticesinde kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacaklar. Öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Hastanede hepsini tek tek ziyaret ettik. Yoğun bakımda olan yaralıların doktorlarından bilgi aldık. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklarına da kavuşurlar" şeklinde konuştu.