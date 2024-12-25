Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin zamlanmasının ardından gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere verilen evde bakım maaşları 2025 yılında memur maaşı zamlarıyla beraber değişkenlik gösterecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 12 civarında zam yapılması tahmin ediliyor. Buna göre; 9 bin 77 lira olan evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.