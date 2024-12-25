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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 18:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:33
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 243,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,47, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,22 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

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