Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 6 kişinin kurtarıldığını ancak durumlarının ağır olduğunu aktardı.

Düşen yolcu uçağında 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.

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