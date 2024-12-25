Şanlıurfa'da dehşet! Önce öldürdü sonra kaçtı

Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Bankadan para çekecekler dikkat! Belge zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekecekler dikkat! Belge zorunluluğu geliyor
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da dehşet! Önce öldürdü sonra kaçtı

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a araba çarptı. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, sürücü kayıplara karıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 11:01, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:03
Yazdır
Şanlıurfa'da dehşet! Önce öldürdü sonra kaçtı

Kaza Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber