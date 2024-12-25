Şanlıurfa'da dehşet! Önce öldürdü sonra kaçtı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kaza Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

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