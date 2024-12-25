İki otomobil çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 11:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:43
Gediz-Simav kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda O.A. (27) idaresindeki 35 BLC 168 plakalı otomobille, Süleyman U. (68) yönetimindeki 43 LD 422 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen Süleyman U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan O.A. ve K.Y. (25) ile Süleyman U'nun eşi Esen U. (60), ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Esen U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiftin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.