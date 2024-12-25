İki otomobil çarpıştı! 2 ölü 2 yaralı

Esen U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan O.A. ve K.Y. (25) ile Süleyman U'nun eşi Esen U. (60), ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen Süleyman U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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