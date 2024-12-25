Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolara ilişkin tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca " ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere, görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.