Et ve Süt Kurumu'ndan 'et arzı' açıklaması

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" iddiaları üzerine Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Kurum, kırmızı ette arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, 15 Ocak 2025'e kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacağı ve bu hayvanlardan elde edilen karkas etlerin PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla ulaştırılacağı vurgulandı. Ayrıca, TİGEM işletmelerindeki hayvanların yanı sıra tedariki yapılan canlı hayvanların kullanılacağı ifade edildi.

ESK, piyasaya ürün arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek çalışmaların kesintisiz devam ettiğini duyurdu.