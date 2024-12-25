Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı

Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
ATO Başkanı: Asgari ücret dengede bir rakam oldu
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Sağlık Bakanlığı boş kadroların listesini yayımladı
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Yılbaşında et fiyatlarına zam gelecek mi?
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Siyasi

Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı

Dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara milletvekili Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 13:21, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:01
Yazdır

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, dün Gelecek Partisi'nden istifa etmişti. Yamalı'nın kararını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından, Gelecek Partisi'nde milletvekili sayısı 9'a düştü, 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında,

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

ifadelerine yer verdi.

NEDİM YAMALI AK PARTİ'YE KATILDI

İstifa kararının ardından Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar da bugün doğru çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısından sonra AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'ya rozetini taktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber