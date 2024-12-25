Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, dün Gelecek Partisi'nden istifa etmişti. Yamalı'nın kararını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından, Gelecek Partisi'nde milletvekili sayısı 9'a düştü, 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında,

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

NEDİM YAMALI AK PARTİ'YE KATILDI

ifadelerine yer verdi.

İstifa kararının ardından Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar da bugün doğru çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısından sonra AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'ya rozetini taktı.