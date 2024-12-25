Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücreti hakkında; Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL'ye yükseldiğini duyurdu ve bu artışla birlikte devletin işverene sağladığı desteğin 700 TL'den bin TL'ye çıktığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik vizyonu ve bütçe hedeflerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklayarak, çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmediğini ve asgari ücretin döviz bazında 126 dolardan 628 dolara çıkarıldığını vurguladı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" diyerek, işverene yapılan desteğin de artırıldığını belirtti.

Erdoğan, ayrıca CHP'nin meclis görüşmelerine katılmaması hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Biz işimize bakacağız, milletimize hizmet etmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı. 2025 yılı bütçesinin daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye vizyonuna sahip olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Esad ve Baas rejimi ülkemizin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen barışçıl protestoları kanlı şekilde bastırmayı tercih etti. Esad kendi halkına zulm etmeye devam etti. 13 yılı aşan katliam politikası sebebiyle Suriye büyük bir kaosa sürüklendi.

"AYLAN BEBEĞİN O FOTOĞRAFINI NASIL UNUTABİLİRİZ?"

Canlarını kurtarmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Botları batırılanlar oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Şimdi size soruyorum; Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Guta'da gaddarca öldürülen kadınları yaşlıları nasıl unutabiliriz? Rejimin Sednaya gibi hapishanelerinde yapılan işkenceleri nasıl unutabiliriz? Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız.

"YAŞANANLAR YENİ BİRER KERBELA'DIR"

Zalimin karşısında mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. Kapımıza gelip bizden eman isteyeni geri çevirmeyeceğiz dedik. Yaşananlar yeni birer Kerbela'dır. Türkiye olarak ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da hiçbir etnik kökene dine karşı önyargılı mesafeli değiliz dedik. Milletimiz Suriyeli muhacirlere ensar millet olmanın mesuliyetiyle hep sahip çıktı.

BALIKESİR'DEKİ PATLAMA VE KAZA

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlamışlardır. Yine bu sabah Kazakistan'da yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Yine bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsünün geçişi esnasında bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların için de maalesef yoğun bakımda olanlar var. Allah şifalar versin.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ

Cumhur İttifakımızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım. CHP'ye şimdi eski genel başkanları Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Emeklinin memurun işçinin esnafın hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar. Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

"ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR, CARİ AÇIĞIMIZ GERİLİYOR"

Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Enflasyon düşüyor, cari açığımız geriliyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden dahya iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politiklarını sarsmadan muhalefetin bizi sürüklemek istediği politizm tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yürüteceğiz.

"PARTİMİZİ TEKRAR YÜZDE 50 BANDINA GETİRECEK ÇALIŞMALAR İÇİNDEYİZ"

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. 8. Olağan Kongre maratonumuz il kongrelerimizle birlikte devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak güçlenerek devam eden dayanışmamız inşallah bundan sonra daha da perçinlenecek. Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecektir. Unutmayın tarih hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. İttifak ortakları olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek."