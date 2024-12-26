Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarının iş birliğiyle şahsın tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 15:30, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:33
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.
Bu karar üzerine A.I., İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.