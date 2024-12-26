Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

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