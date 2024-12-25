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Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 14:42, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:09
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Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, olayla ilgili 10 kişinin tedbiren gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız vefat etmişti. Çok üzüldük. 8 de yaralımız var.

*Kazanın ardından devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve 4 savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürdürüyorlar, inceleme neticesinde rapor hazırlayacaklar.

*Şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Tabii bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır. Şu an sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili gözaltı olduğunu söyleyebiliriz.

*Bu kazanın neden meydana geldiğine ilişkin detaylı araştırma yapılıyor. İş yeri kameraları, çevredeki tüm kamera kayıtları ve tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konulmuş durumda.

Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımız şirketin oradaki çalışanlarla ilgili değerlendirmeleri yapacak. Gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep birlikte takip edeceğiz.

Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi

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