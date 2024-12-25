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İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlenen 56 öğrenci taburcu edildi

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Şile'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 56 öğrencinin tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 21:38, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 21:41
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İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlenen 56 öğrenci taburcu edildi

Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde dağıtılan kumanya sonrası yaşanan gıda zehirlenmesi vakasında hastaneye kaldırılan tüm öğrencilerimiz çok şükür taburcu edilmiştir. Sürece destek veren sağlık çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtılmış, kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlanmıştı.

Haber verilmesi üzerine okula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 56 öğrenci, Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatılmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklardan tedavileri tamamlanan 54'ünün taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 2 çocuğun takip ve tedavilerinin sürdüğünü açıklamıştı.

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