Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'başsağlığı' telefonu

Bakü-Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net