Kadın memurlar kurumlarında ziynet eşyası takabilirler mi?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Madde 5 ile yapılan düzenlemede; kadın memurların kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise, strech, kot ve benzeri pantolonlar ile terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyemeyecekleri, etek boyunun dizden yukarı ve yırtmaçlı olamayacağı belirtilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesinin kararında (T: 17.02.2015, E: 2011/7679, K: 2015/431); okula küpe ve yüzük gibi takılar takarak gelen bir öğretmene verilen disiplin cezası hukuka aykırı bulunmuş, siyasi simge içermediği sürece kadın memurların ziynet eşyası (ziynet eşyası kapsamına kolye, yüzük, bileklik, altın kemer, kelepçe bileklik, küpe gibi birçok takı ziynet eşyası olarak kabul görür) takabileceği yönünde hüküm kurulmuştur.

Kararda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

a) Sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı hakkında "eğitim camiasına, örf ve adetlere uygun olmayan şekilde giyindiği, küpe ve benzeri süs eşyası taktığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma neticesinde düzenlenen Soruşturma Raporu'nda davacının küpe takarak okula geldiği ve okul yönetimince yapılan üç uyarıya rağmen bu davranışı değiştirmediğinin anlaşıldığı, bu nedenle "verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek" fiilini işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-a maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılması yönünde getirilen teklif doğrultusunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada.

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 5. maddesinde kamu görevlilerinin kılık ve kıyafette uyacakları hususların belirlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesinde de mezkur genel yönetmeliğe atıf yapıldığı.

c) Anılan mevzuat hükümleri uyarınca kılık-kıyafet kurallarının gerek erkek gerekse bayan memurlar açısından ziynet eşyası, takı gibi giyim kuşam öğeleri yönünden herhangi bir yasaklama veya sınırlama getirmediği, ilgili hükümlerde giyimin nasıl olacağına yönelik genel hatların çizildiği ve yasaklanan hususların gösterildiği, bunun dışındaki noktalarda yine aynı yönetmeliklerde belirtilen temel ilkelere aykırılık olmadığı sürece ilgililerin serbest olacağı, bu haliyle davacının küpe veya yüzük takarak mesaiye gelmesine engel bulunmadığı, bu durumun örf ve adetlere aykırı olduğu yolundaki idare görüşünün ise, süregelen zamanla etkileşime giren, değişen, çağın koşullarına adapte olan örf ve adetlerin, bu değişkenlikleri ve ayrıca izafilikleri nedeniyle, unsurlarının somut olarak belirlenmesi gereken disiplin hukuku açısından ceza ihdas eden bir anlamda yorumlanamayacağı; davacının küpe takmasının mevcut örf ve adetlere ne şekilde aykırı olduğunun veya toplumun bütünü tarafından kabul görüp görmediğini de belirleyen bir dayanak noktasının bulunmadığı; davacının taktığı küpe ile siyasi, dini, etnik ve benzeri manada herhangi bir mesaj verdiğine dair soruşturma raporunda bir tespit yapılmadığı.

ç) Dolayısıyla, temelinde suç olmayan bir konudaki uyarılara uymamasının üzerine atılı suçun unsurlarını da oluşturmayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Manisa 1. İdare Mahkemesince verilen 05.05.2011 tarihli ve E:2010/2388, K:2011/979 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulmasının istenildiği.

d) İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildiği.

Yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında, kadın memurların kurumlarında ziynet eşyası takabilecekleri konusunda bir engel bulunmadığını ifade edebiliriz.

