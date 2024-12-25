İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimleri başladı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre farkındalığı eğitimlerinin ilk durağının Edirne olduğunu kaydeden Kurum, "Eğitimler sonunda 250 bin evladımıza doğrudan ulaşmayı, çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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