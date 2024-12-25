Türkiye, Filistin ile ticaret hacmini istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyor

Türkiye - Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türk ve Filistinli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, toplantıda resmi heyetlerin yanı sıra özel sektör kuruluşlarının başkanları ve temsilcilerinin birbirleriyle tanıştıklarını, beklentilerini ve taleplerini ortaya koyduklarını ifade etti

Ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'nı başarıyla sonuçlandırdıklarını aktaran Bolat, "İmzalanan mutabakat zaptının hayırlara vesile olmasını diliyor, bir sonraki toplantıyı da Filistin'de karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bolat, Bakan el-Amur ve heyetleriyle ikili ticaretten karşılıklı yatırımlara, sanayi, KOBİ'ler, standardizasyon, eğitim, kültür, sağlık, tarım ve turizm sektörlerine varıncaya kadar çok geniş bir gündem çerçevesinde görüşmeler icra ettiklerini ifade ederek, "Bu görüşmelerin sonuçlarının ticari ilişkilerimizin artmasına, ekonomik işbirliğimizin gelişmesine, yatırım ve üretim işbirliğinin artmasına ve Filistin'in kalkınmasına, Filistin halkının da güçlenmesine olumlu katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Öğleden önce gerçekleştirdiğimiz karşılıklı heyet toplantıları ve iş dünyası ile yuvarlak masa toplantısında ülkelerimizin iş insanları ile bir araya geldik, mevcut iş birliklerini, karşılıklı beklentileri, gelecek planlarını dinleme fırsatımız oldu." açıklamasını yaptı.

- "Filistin'in ekonomik kalkınmasının sağlanması açısından ticaretin rolü göz ardı edilemez"

Filistin'in ekonomik kalkınmasının sağlanması açısından ticaretin rolünün göz ardı edilemeyeceğini aktaran Bakan Bolat, bu bakımdan 2005 yılında imzalanıp yürürlüğe giren Türkiye- Filistin Serbest Ticaret Antlaşması'nın iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması yönünde önemli katkısının olduğunu hatırlattı ve ticaret hacmini istikrarlı bir şekilde artırmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Bolat, Filistin'in yıllık ortalama 10 milyar dolara yakın ithalatının olduğunu bildirerek, "7 Ekim 2023'ten önceki dönemde Filistin, Türkiye'den 2,5 ila 3 milyar dolar arasında yıllık ithalat yapmaktaydı. Ancak Filistin'in İsrail ile olan mutabakatı gereği Filistin'in yaptığı ithalatın kendi gümrükleri, limanları, havaalanları olmadığı için mecburen İsrail limanları ve gümrükleri üzerinden yapılmak zorunda kalınması nedeniyle Filistinli tüccarların İsrail kayıtlı olarak bu yaptıkları ithalat resmi kayıtlarda İsrail adında gözükmekteydi. Filistin, 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ithalat yaptığını kendi ifadeleriyle ve kayıtlarıyla ortaya koyuyor. Bizim Filistin'de bu yılın ilk 10 ayında ikili ticaretimiz 758 milyon dolara yükselmişti. Ama aslında bu rakamın yaklaşık 3 milyar dolara yakın olması önceki dönemlerdeki uygulamada ortaya çıkan rakamlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye - Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısında önemli kararların alındığını kaydeden Bolat, şunları aktardı:

"Bu kararlar arasında Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün STA kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin'in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır. Bu kararlarımız Filistin halkını ve ekonomisinin desteklenmesi konusunda hayırlı olacaktır. Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve halkı olarak Filistin davasını her zaman ve her platformda, ikili ve çok taraflı platformlarda gündemde tutuyor ve destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz."

- "Türkiye, bizi gerçek dostlukla ve kardeşlikle tanıştırdı"

Muhammed el-Amur da Filistin'de bulunan aileler, akrabalar ve dostların yaralarına deva olabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan dostlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Filistin halkının dünyada işgal altında yaşayan son halk olduğunu bildiren el-Amur, "Halkımız hala bu işgalin altında yaşamaktadır. Bu işgalden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için değerli dostlarımızdan ve kardeşlerimizden destek istiyoruz. Bu toplantılarımız, bu önemli toplantılar Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne denli derin olduklarını bizlere tekrardan göstermektedir. Zira bizim tarihi ilişkilerimiz vardır." açıklamasını yaptı.

el-Amur, Türkiye'nin İsrail ile 10 milyar dolarlık ticaret hacimlerini göz ardı ederek İsrail'e ticaret yasağı getirdiğini ifade ederek, "Bu, Filistinli kardeşlerinin yanında durduklarının bir göstergesidir. Kendilerine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Türkiye hükümetinin yaptığı eylemler neticesinde kendi yanlarında saf tuttuğunu ve kendilerini gerçek dostlukla ve kardeşlikle tanıştırdıklarını belirten el-Amur, "Bizim kardeşlik ilişkilerimiz uzun zamanlara dayanmakta ve her seferinde bu pekişmektedir. Önümüze koyduğumuz bazı planlar çerçevesinde bu kardeşlik ilişkileri de gitgide güçlenmeye, pekişmeye devam etmektedir. Türkiye'nin İsrail'e karşı uyguladığı ticari yasağın burada tekrardan önemini hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Filistin ile Türkiye'nin arasındaki ticaret hacmi yakın gelecekte çok daha fazla yükselecek"

Bakan, el-Amur, Filistin ile Türkiye'nin arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte çok daha fazla yükseleceğini ifade ederek, birçok alanda iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getirdi.

Eğitim, tarım ve sanayi sektöründe tecrübe paylaşımı konusunda, hurma kotasının artırılması, 41 tarım ürününün gümrükten muaf kotasına dahil edilmesi konusunda sözler aldıklarını dile getiren el-Amur, "Filistin'de işgal güçlerinin yaptığı yıkımın Türkiye tarafından tekrardan inşa edileceğini, Türk kardeşlerimizden destek alacağımızı, iş birliği yapacağımızı ve bazı önemli ortaklıklar yapacağımızı düşünüyorum. Herkes buna hazır olsun. Zira bizim aramızda hem kardeşlik ilişkileri hem din birliği ilişkilerimiz vardır. Çünkü, bizim halklarımız tek bir halktır. Tarih de bunun şahididir." dedi.

el-Amur, özel sektör, kamu sektörü ve diğer bütün sektörlerde olsun, bugün protokolde imza attıkları bütün konularda iş birliği yapacaklarına işaret ederek, "Bu iş birliğini en iyi şekilde yapacağımızı taahhüt ediyoruz ve karşımıza çıkacak bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Filistin ile Türkiye'nin arasındaki hem ticari hem kardeşlik ilişkilerinin çok iyi ilişkiler olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.