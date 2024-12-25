Kadınların güvenlik algısı: TÜİK, 2023 yılı verilerini açıkladı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Cevizoğlu, bugün TÜİK tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınacağını belirterek, "Çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın dünyadaki tüm toplumları olumsuz etkilediği bir gerçek. Toplumsal sorunların çözümünde kamu politikalarının, kanıta dayalı yöntemlerle geliştirilmesi önem taşımaktadır. Ancak bu yöntemlerle doğru tespit, nitelikli politika, objektif yöntemlerle elde edilmiş veri ve istatistikler, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele politikalarının yol göstericisi olmaya devam ediyor. Bu veriler ne kadar sağlıklı ve güvenilir olursa politika üretmekte o kadar nitelikli ve güçlü olacak" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı'nda sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesi hedefine yer verildiğine işaret eden Cevizoğlu, "Bu eylem planı uyarınca Aile Bakanlığımızca daimi bir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Çalışma Komisyonu oluşturulmuştur" diye konuştu.

EVİNDE YALNIZKEN GÜVENDE HİSSEDEN KADINLARIN ORANI YÜZDE 83,4

Ardından TÜİK yetkilileri, sunumlarını gerçekleştirdi. Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, 2014-2023 yılları arasında cinsiyete göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranı istatistiklerine göre, kadınlarda 2014 yılında istihdam oranı 26,3 iken 2023 yılında bu oranın 31,3 olduğunu kaydetti. Cinsiyete göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumuna ilişkin de bilgi veren Aytaç, 2004 yılında kadınların yüzde 37'si kendisini güvende hissederken, 2023 yılına gelindiğinde yüzde 56'sının kendini güvende hissettiğini belirtti. Aytaç, ayrıca cinsiyete göre bireylerin kendini evinde yalnızken güvende hissetme durumunun kadınlarda 2004 yılında yüzde 66,7 iken 2023 yılında 83,4'e ulaştığı bildirdi.