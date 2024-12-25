Adalet Bakanlığı'nın 'Sıfır Kadastro' hedefi hızla ilerliyor

Mahkemenin özverili çalışmaları, kadastro davalarının çözüm sürecindeki başarıyı gözler önüne sererken, Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bu başarı, kadastro davalarının çözüme kavuşturulmasında atılan somut bir adımdır. Emeği geçen mahkeme ve çalışanlarımızı kutluyor, teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Adalet Bakanlığı, "Sıfır Kadastro" hedefi doğrultusunda ülkemizde 1950'li, 1960'lı ve 1970'li yıllar da dahil olmak üzere, çözüm bekleyen hiçbir kadastro davası bırakılmayacağını duyurdu. Bu kapsamda, mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm imkan ve desteğin seferber edileceği vurgulandı.



Adaletin hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması için sürecin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.