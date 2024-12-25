Adalet Bakanlığı'nın 'Sıfır Kadastro' hedefi hızla ilerliyor
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Salihli Kadastro Mahkemesi, uzun yıllardır devam eden bir davayı sonuçlandırarak adaletin gerçekleştirilmesi adına önemli bir adım attı.
Mahkemenin özverili çalışmaları, kadastro davalarının çözüm sürecindeki başarıyı
gözler önüne sererken, Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bu başarı,
kadastro davalarının çözüme kavuşturulmasında atılan somut bir adımdır. Emeği
geçen mahkeme ve çalışanlarımızı kutluyor, teşekkür ediyoruz" ifadelerine
yer verildi.
Adalet Bakanlığı, "Sıfır Kadastro" hedefi doğrultusunda ülkemizde
1950'li, 1960'lı ve 1970'li yıllar da dahil olmak üzere, çözüm bekleyen hiçbir
kadastro davası bırakılmayacağını duyurdu. Bu kapsamda, mahkemelerin ihtiyaç
duyduğu tüm imkan ve desteğin seferber edileceği vurgulandı.
Adaletin hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması için sürecin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.