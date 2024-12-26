26 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılacak, müteahhitlik firmaları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Üsküp)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" paneline katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/09.00)

3- Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin annesinin aralarında bulunduğu 3 sanık ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlanacak.

(Tekirdağ/09.30)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle Federasyon'un Riva'da bulunan merkezinde bir araya gelecek ve ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sistemiyle ilgili istişarede bulunacak.

(İstanbul/14.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

(Monako/21.00)

3- BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.

(Ulm/21.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)