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2,2 milyar liralık GSS borcu silinecek

Meclis Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 13:32, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:14
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

2,2 milyarlık borç silinecek

Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

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