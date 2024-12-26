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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji, ülke genelinde yağışlı hava beklerken Antalya, Doğu Akdeniz ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Doğu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 08:05, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:49
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor.

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Çığ ve Buzlanma Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, özellikle sürücüler ve bölge sakinlerinin tedbirli olması istendi.

Rüzgar ve Hava Sıcaklıkları

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli Yağış: Antalya, Doğu Akdeniz ve Kırklareli çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.
  • Kuvvetli Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında çatı uçması ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunmalı.
  • Çığ ve Buzlanma: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

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