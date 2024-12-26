İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor
DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın
gerçekleşmesi bekleniyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı
Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı. Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı
bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği
mesajı vermişti.
DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın
gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka
bir tarih gündeme gelebilecek.
DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.