Dolar ve Euro kaç TL oldu? (26 Aralık 2024)

Döviz piyasaları, 26 Aralık 2024 Perşembe günü iç ve dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle hareketli bir gün yaşıyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere, döviz kurlarındaki güncel hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik riskler, döviz piyasasında belirleyici rol oynuyor.

Ekonomistler, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarının döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor. Özellikle enflasyon verileri ve faiz oranlarına dair beklentiler, dolar ve Euro fiyatlarında ani değişimlere neden olabiliyor.

Güncel döviz kurları (26 Aralık 2024)

Dolar/TL: Alış 35,2603 TL | Satış 35,2881 TL

Euro/TL: Alış 36,6629 TL | Satış 36,7798 TL

Döviz piyasasındaki dalgalanmaların yıl sonuna yaklaşırken artabileceğine dikkat çeken analistler, yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından izlemeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle Fed'in faiz kararlarına ilişkin açıklamaların, döviz kurlarında sert hareketlere neden olabileceği ifade ediliyor.