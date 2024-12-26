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Dolar güne artışla başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,2840 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:11
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Dolar güne artışla başladı

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,2503'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,7050'den, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 44,2570'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 108,2 seviyesinde bulunuyor.

Noel tatili nedeniyle varlık fiyatlamalarında düşük hacimli bir fiyatlama öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankanın açıklamasında, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğinin altını çizerek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

Altın kaç TL oldu? (26 Aralık 2024)

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