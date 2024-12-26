81 ilde 'Çengel' operasyonları: 136 bin sahte alkol ele geçirildi

TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap
Yeni Yıl Müjdesi, %0 Faizli 75.000 TL!
Yeni Yıl Müjdesi, %0 Faizli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
MB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Kamuda çifte maaşa sınırlama yürürlüğe giriyor
Memurlara yeni haklar geldi
Memurlara yeni haklar geldi
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Sahte ilanlara son! Kiralık taşınmaz ilanlarına yeni düzenleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme
Gözler yılın son faiz kararında
Gözler yılın son faiz kararında
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
İzin çıktı: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
TBMM'de kabul edildi: 1,7 milyon kişinin GSS borcu silindi
TBMM'de kabul edildi: 1,7 milyon kişinin GSS borcu silindi
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Fenomen öğretmenleri kimse durduramıyor!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Asgari ücrette buz dağının öteki yüzü!
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Bakan Tekin: Mülakatlarda hukuksuzluk iddiası olan başvursun
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
MB, 2025 programını açıkladı: KKM sonlandırılıyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
HAK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı değişmeli
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü: 38 ölü
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Yargıtay'dan 15 Temmuz davasında karar: 31 ere tahliye
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'nin en uzun süren davası: 71 yıl sürdü, 30 hakim gördü
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Türkiye'de İklim Değişikliği alarmı: 50 yılda 36 göl kurudu
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi
Doktora programları için akreditasyon şartı
Doktora programları için akreditasyon şartı
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki fabrika patlamasında 10 kişi gözaltına alındı
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

81 ilde 'Çengel' operasyonları: 136 bin sahte alkol ele geçirildi

81 ilde jandarma ve polis tarafından yapılan "Çengel-14 ve Çengel-15 operasyonlarında; 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 279 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 08:25, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:10
Yazdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretenlere ve satanlara karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Çengel-14" operasyonunda 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen "Çengel-15" operasyonunda 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi. Ayrıca 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber