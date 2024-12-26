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Asgari ücreti fırsat bilip zam yapanlar yandı

Asgari ücret zammını fırsata çevirip fiyat artıranlara karşı hem Ticaret hem de Tarım Bakanlığı sert bir şekilde uyardı. "Fırsatçılara geçit yok" diyen iki bakanlık, en ağır cezaların uygulanacağını belirtti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 08:33, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:34
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Asgari ücreti fırsat bilip zam yapanlar yandı

2025 yılı asgari ücret tutarının daha zam maaşlara yansıtılmadan ürünlerine zam yapma girişiminde bulunan işletmelere Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Aç gözlülük yapan işletmeler uyarılırken, vatandaşa da fahiş fiyat yapanı şikayet etme çağrısında bulunuldu. Şikayet için Alo 175 ve e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceğine dikkat çekildi.

OCAK SONUNDA ÖDENECEK

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada asgari ücreti bahane ederek fahiş fiyat yapanlar uyarıldı.

Açıklamada, "Özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz" denildi.

CEZALAR ARTTI UYARISI

Öte yandan Bakanlık, 2025 başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 oranında bütün denetim cezalarının artırılarak uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

-DEVLET'TEN ŞİKAYET

Vatandaşlar fahiş fiyat artışları yapan ve olması gerekenden çok daha yüksek fiyatlarla piyasaya ürün süren işletmeleri iki şekilde şikayet edebiliyor. Bunun için Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmalar yapılabildiği gibi E-Devlet üzerinden https:// www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi- haksiz-fiyat-artisi-sikayet-bildirimi sekmesinden de başvuru yapılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Fırsatçılara müsaade yok" değerlendirmesinde bulundu.
2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesiyle maliyet artışı bahanesiyle tarımsal girdi fiyatları, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının haksız yere artırılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtten Yumaklı, "Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.
Bu süreçte Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak için tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
BARIŞ ŞİMŞEK

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