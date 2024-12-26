Türkiye'de şarj noktası 25 bini aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı.

Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 artışla 25 bin 96 adede ulaştı. Ekim sonunda soket sayısı 24 bin 334 adet seviyesindeydi.

Geçen yılın kasım ayındaki 10 bin 701 adede göre ise artış yüzde 134,5 oldu.

Ekim sonunda 155 bin 319 adet olan elektrikli araç sayısı kasım sonunda 167 bin 519'a çıktı.

AC şarj noktası sayısı 15 bin 29'dan 15 bin 327'ye, DC şarj noktası sayısı 9 bin 305'ten 9 bin 769'a yükseldi.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir ayda 76 MW artışla 1.644 MW'ye ulaştı.