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İlanda, ilgili bölüm mezunlarına şans verilmeli!

Sinop Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda ilgili bölüm mezunlarına başvuru şansı verilmedi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:42
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İlanda, ilgili bölüm mezunlarına şans verilmeli!

Sinop Üniversitesi tarafından 20 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Türkeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Şarkiyat Araştırmaları, Göç Çalışmaları, Göç Araştırmaları ya da Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası bir yükseköğretim kurumunda en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü ülkemizde YÖK Atlas verilerine göre Aksaray Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde yer almaktadır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinden "Acil Durum ve Afet Yönetimi" başlıklı yapılan taramada bu alandan 62 tezli yüksek lisans tezinin bulunduğu görülmektedir.
Buna göre, ülkemizde ilgili alanda lisans ve tezli yüksek lisans eğitimi görmüş adaylar varken, farklı birçok alana yönelik kadro ilanı verilmesinin izahını gerçekten merak ediyoruz.

Diğer taraftan, ilanda birçok alana yer verilmekle birlikte, tecrübe şartı oldukça sınırlayıcıdır. Tecrübenin özellikle yüksek lisans eğitiminden sonra olması belirli bir adayı tarif etmeye yöneliktir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, henüz başvuru sürecinde olan bu kadronun gerek ilgili alan mezunlarına başvuru şansı verilmesi yönünden gerekse sınırlandırıcı tecrübe koşulu yönünden bir kez daha gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

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