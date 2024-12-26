Komşusu olan herkesi ilgilendiren karar: Evinizde otururken dikkat

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme kapsamında, Çevre Kanunu'nda bazı önemli değişiklikler meydana geldi. Yapılan değişiklikler, komşusu olan herkesi doğrudan ilgindiriyor.

2025 yılı itibariyle, gürültü yaparak komşularını rahatsız eden kişilere uygulanacak para cezası 11 bin 35 TL olarak yeniden belirlendi. Bu ceza, ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmaksızın, gürültü ihlali yapan herkese uygulanacak.

Ayrıca, atölyelerde gürültüye neden olanlara 111 bin 361 TL, fabrikalar ve şantiyelerde ise 334 bin 297 TL ceza uygulanacak.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu duruma ise vatandaşlar farklı yorumlarda bulundu. Bazı vatandaşlar bu durumun apartman huzurunu sağlamak için güzel bir tercih olduğunu belirtirken bazı vatandaşlar ise bu tutarın çok fazla olduğunu dile getiriyor.