Araç alım-satımında yeni kurallar: Sigorta süresine ve şartlara güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı.

1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Yeniden uzatıldı



Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024'e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştı.

Fahiş fiyatın engellenmesi amaçlanıyor



Düzenlemeyle, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor.

Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kısa dönem sigortanın önü açıldı



Resmi Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.