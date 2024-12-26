Kırklareli'nde bir haftada 94 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 94 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 09:45, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:45
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, çalışmalarında 94 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu.