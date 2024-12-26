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Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık, son yayınladığı listede iki sucuk markasında Sakatat(Baş Eti) ile Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:25
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Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan şirket ve markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Son yapılan incelemelerin ardından yeni bir liste yayınlandı.

İki sucuk markasında Sakatat(Baş Eti) ile Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti tespit edildi.

YENİ LİSTEDE PEYNİR MARKALARI DA VAR

Aynı listede tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, baharat, şarküteri ve peynir markaları da yer aldı.

İstanbul'un farklı ilçelerinde hizmet veren birçok kasap ve şarküteri listede dikkat çekti.

Taklit ve tağşiş listesine giren yeni marka ve firmalar şöyle:

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