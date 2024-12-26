Okul servisi tıra çarptı: 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 10:55, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:03
Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Ö. hayatını kaybetti.
Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.