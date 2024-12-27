Lise öğrencisinin öldüğü kazada servis sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin okul servisi sürücüsü tutuklandı, tır sürücüsü serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 15:16, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:27
Buca'da dün yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan servis midibüsünün sürücüsü V.D. ile tır şoförü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücülerden V.D. tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaza
Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti.
Yaralanan 1 öğrenci hastaneye kaldırılmış, okul servisi ile tırın sürücüsü gözaltına alınmıştı.