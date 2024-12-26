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Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son

Tüketici dernekleri, tüketicileri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kredi kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 11:14, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:15
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Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı: 31 Aralık son

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen puanların tüketicilerin finansal işlemler karşılığında kazandığı bir hak olduğunu belirtti.

Koçal, "Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.

Tüketicilerin yaptıkları harcamalar sonucunda kazandıkları kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şöyle konuştu:

"Puanların, yıl sonu gibi keyfi uygulamalarla silinmemesi, tüketicilerin kazançlarını koruyacak şekilde bankalarca güvence altına alınması gerekmektedir. Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır ve finansal sistemde güven kaybına yol açmaktadır."

Koçal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konuyla ilgili gerekli düzenlemeye gitmesi gerektiğinin de altını çizerek, kredi kartı puanlarının kazandırıldığı tarihten itibaren süresiz olarak kullanılabilir olmasını garanti eden düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bankaların puanlarla ilgili şeffaf ve standart bilgilendirme politikası uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine değinen Koçal, puanların tüketiciye ait olduğunu sözlerine ekledi.

- "Para puanlar tüketicilerin kazanılmış hakkıdır"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da kredi kartlarında biriken para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu belirtti.

Özellikle kampanyanın başlangıç döneminde puanların silineceği tarihlerin belirtilmesi gerektiğini aktaran Ağaoğlu, bu konuda bilgi verilmediyse tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini söyledi.

Para puanlarla ilgili bankaların farklı uygulamaları olabileceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketiciler bankada birikmiş puanların silinip silinmeyeceğini mobil uygulamadan kontrol ederek öğrenebilir. Tüketicilere tavsiyem, birikmiş puanlarını kontrol etsinler. Özellikle banka kredi kartlarında biriken puanlarını yıl sonu gelmeden zincir marketlerde veya benzeri alışveriş noktalarında tüketsinler. Çünkü bu kazanılmış bir haktır."

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