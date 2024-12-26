AK Parti'ye geçen Yamalı'dan olay çıkış! 'Davutoğlu'na kapılar kapalı'

Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı, eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilişkin olarak çok tartışılacak sözlere imza attı. Yamalı, "AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." dedi.

"AK PARTİ'YE NEDEN GEÇTİ?"

Nedim Yamalı'nın tv100'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir parti kurduk ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Israrcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Süreci tıkamak doğru değildir."

"CHP BİZİM SAYEMİZDE VEKİL ÇIKARDI"

"Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi İttifakını sağlamıştı. Ancak mevcut CHP yönetimi farklı yolda ilerliyor. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı."

"DAVUTOĞLU'NA AK PARTİ'NİN KAPILARI KAPALI"

Ayrıca Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan röportajında Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin yönelttiği soruya Nedim Yamalı'nın bir yanıt vermek istemediğini kaydederek, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." şeklinde konuştu.