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TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap

TÜİK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetine ilişkin ifadelerine, "Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:46
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TÜİK'ten Özgür Özel'in 'pinpon topu' iddiasına cevap

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği enflasyon sepetine ilişkin iddiaları reddederek, bir bilgilendirme açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek

kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TÜİK'in açıklamasında, "CHP Genel Başkanı'nın bu tür ifadeleri farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı değerlendirildiğinden teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Enflasyon sepetinde neler var?

TÜİK, enflasyon oranını belirlemek için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir tüketim sepeti oluşturduğunu ve bu sepetin uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde hesaplandığını belirtti.

TÜİK'in açıklamasında, şu detaylar paylaşıldı:

Sepette yer alan temel ürünler: Ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddeleri.

Hizmetler: Kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi düzenli harcamalar.

Diğer maddeler: Sigara, benzin, eğitim, sağlık, giyim ve ev eşyası gibi hanehalkının tüketiminde önemli yer tutan mal ve hizmetler.

TÜİK, 2024 yılı itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepetin tüm detaylarının, 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

TÜİK, TÜFE'nin Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları doğrultusunda hesaplandığını ve sürecin Resmi İstatistik Programı kapsamında denetlendiğini vurguladı. Kurum, şeffaflık ilkesi gereği enflasyon sepetinin tüm unsurlarını düzenli olarak yayımladığını belirtti.

TÜİK'in açıklamasıyla birlikte, kamuoyunda oluşan yanlış algının önlenmesi ve enflasyon verilerinin hesaplanmasına dair doğru bilgilendirme sağlanması amaçlandı.

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