Okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2024 12:56, Son Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:58
Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı.Bakan Tunç'tan 8 öğrencinin ağır yaralandığı kazaya dair açıklama